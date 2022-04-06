"Бенфика" - "Ливерпуль": результаты матча Лиги Чемпионов

"Бенфика" - "Ливерпуль". Фото: Julian Finney/Getty Images

Команды "Бенфика" и "Ливерпуль" встретились в футбольном поединке 5 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 1:3 в пользу команды "Ливерпуль".

Подопечные Клоппа открыли счет на 17 минуте игры. Гол забил Ибраима Конате.

Далее матч проходил под диктовку команды "Ливерпуль", и на 34 минуте Садио Мане забил второй гол, увеличив разрыв в счете.

Третий гол был забит командой Вериссимо. На 49 минуте поединка игрок Дарвин Нуньес успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 1:2 в пользу команды "Ливерпуль".

После этого Луис Фернано Диас из гостевой команды попал по воротам соперника.

Финальный счет матча – 1:3 в пользу команды "Ливерпуль".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1963644-benfika-liverpul-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/