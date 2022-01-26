Два игрока сборной Казахстана по футзалу пропустят матч с Италией на Евро-2022

Альберт Акбаликов. Фото: uefa.com

Игроки сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов и Чингиз Есенаманов не примут участие в матче с Италией на чемпионате Европы в Нидерландах, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы казахстанской федерации футбола, Альберт Акбаликов пропустит предстоящую игру из-за полученной красной карточки в матче со Словенией в первом туре. Он был дисквалифицирован на две встречи (игру с Финляндией пропустил, теперь не сыграет с Италией).

Повторный тест на Covid-19 Чингиза Есенаманова показал положительный результат. По этой причине он не сыграет с Италией. По регламенту турнира Чингиз проведет семь дней на карантине (до 31 января).

Напомним, что заключительный матч группового этапа Казахстан - Италия состоится 28 января в 22:30 по времени Нур-Султана.

После двух туров подопечные Кака с четырьмя очками лидируют в группе В. Италия находится на третьей строчки с двумя баллами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1953094-dva-igroka-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-propustyat-match-s-italiey-na-evro-2022/