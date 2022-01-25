Сборная Казахстана по футзалу одержала первую победу на Евро-2022

Биржан Оразов и Дуглас. Фото: twitter.com/UEFAFutsal

Сборная Казахстана провела второй матч на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах, передает NUR.KZ.

Подопечные Кака во втором туре группового этапа одолели команду Финляндии со счетом 6:2. Причем сборная Казахстана дважды уступала в счете по ходу игры, но в итоге сумела победить.

Дублем отметились Биржан Оразов и Арнольд Кнауб, еще по голу забили Игита и Азат Валиуллин. У Финляндии отличились Мийко Хосио и Яни Корпела.

Таким образом, сборная Казахстана с четырьмя очками возглавила группу В. Второе место делят команды Словении и Италии (по два очка). Финляндия замыкает квартет (одно очко).

Чемпионат Европы по футзалу-2022, Нидерланды

Казахстан - Финляндия - 6:2 (1:1)

Голы: Оразов 18, 32, Кнауб 29, 34, Игита 25, Валиуллин 40 - Хосио 13, Корпела 24

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952762-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-oderzhala-pervuyu-pobedu-na-evro-2022/