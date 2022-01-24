Евро-2022 по футзалу: сборная Казахстана сыграет с Финляндией

Жомарт Токаев. Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футзалу проведет вторую игру на чемпионате Европы в Нидерландах, передает NUR.KZ.

Подопечные Кака в Гронингене встретятся с командой Финляндии. Сегодня наши футзалисты провели предматчевую тренировку.

К сожалению, эту игру пропустит форвард национальной команды Альберт Акбаликов, получивший красную карточку в первом туре Евро-2022.

Отметим, что на данный момент у обеих сборных по одному баллу: Казахстан в первом туре разошелся миром со Словенией (4:4), а Финляндия сумела отобрать очки у Италии (3:3).

Матч Казахстан - Финляндия состоится в ночь с 24 по 25 января в 01:30 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952724-evro-2022-po-futzalu-sbornaya-kazahstana-sygraet-s-finlyandiey/