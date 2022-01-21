Евро-2022 по футзалу: сборная Казахстана сыграла вничью с командой Словении (видео)

Сборная Казахстана футзалу стартовала на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах, передает NUR.KZ.
В первом туре группового этапа казахстанские футзалисты встретились с командой Словении. Матч получился довольно конкурентным и завершился со счетом 4:4.
В составе сборной Казахстана дублем отметился Дуглас, еще по мячу забили Биржан Оразов и Жомарт Токаев. У словенцев отличились Тотоскович, Фидерсек, Чех и Турк.
Стоит отметить, что в первом тайме красную карточку получил Альберт Акбаликов. Также из-за ковида встречу пропустили главный тренер Казахстана Кака и игрок команды Арнольд Кнауб.
Чемпионат Европы по футзалу-2022, Нидерланды
Группа В, 1 тур
Казахстан - Словения - 4:4 (1:1)
Голы: Дуглас 16, 39, Оразов 25, Токаев 38 - Тотоскович 11, Фидерсек 23, Чех 31, Турк 33
Удаление: Акбаликов 12
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952231-evro-2022-po-futzalu-sbornaya-kazahstana-sygrala-vnichyu-s-komandoy-slovenii/