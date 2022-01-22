Евро-2022: Кака прибыл в расположение сборной Казахстана по футзалу

Кака. Фото: instagram.com/kff_team/

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака присоединился к команде в Нидерландах, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы казахстанской федерации футбола, бразильский специалист сдал отрицательный тест на Covid-19 и прибыл в расположение сборной в Гронингене (Нидерланды), где проходит чемпионат Европы по футзалу.

Также к национальной команде присоединились игроки Арнольд Кнауб (сдал отрицательный тест на Covid-19) и Ерсултан Сагындыков (заменил травмированного Лео).

Напомним, что в первом туре Евро-2022 сборная Казахстана сыграла вничью с командой Словении (4:4). Следующий матч подопечные Кака проведут в ночь с 24 по 25 января против Финляндии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952509-evro-2022-kaka-pribyl-v-raspolozhenie-sbornoy-kazahstana-po-futzalu/