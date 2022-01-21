Евро-2022: появился обзор матча Казахстан - Словения

Жомарт Токаев. Фото: twitter.com/uefafutsal

Вышел видеообзор стартового матча сборной Казахстана на чемпионате Европы-2022 в Нидерландах, передает NUR.KZ.

Напомним, что в первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с командой Словении. Встреча завершилась со счетом 4:4.

При этом, казахстанские футзалисты сотворили камбэк на последних минутах, отыгравшись со счета 2:4. Тем самым обе команды набрали по баллу.

Следующий матч сборная Казахстана проведет против Финляндии 25 января.

Отметим, что тренер национальной команды Кака и полевой игрок Арнольд Кнауб пропустили первый тур из-за ковида. Также на предматчевой тренировке руку сломал один из ведущих игроков сборной Лео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952233-poyavilsya-obzor-matcha-kazahstan-sloveniya-na-evro-2022/