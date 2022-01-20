Главный тренер сборной Казахстана по футзалу заразился коронавирусом

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака заболел коронавирусом перед Евро-2022 в Нидерландах, передает NUR.KZ.
Как сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола, у наставника сборной Кака и игрока команды Арнольда Кнауба положительные тесты на Covid-19.
По этой причине они не смогли вылететь в Нидерланды и точно пропустят матч первого тура Казахстан - Словения. В этой игре руководить сборной будет помощник Кака Сергей Коридзе.
Напомним, что из-за травмы финальную часть чемпионата Европы пропустит один из ведущих игроков сборной Казахстана Лео.
Уже сегодня наша национальная команда стартует на Евро-2022 матчем против Словении. Встреча запланирована на 22:30 по времени Нур-Султана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952147-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-zarazilsya-koronavirusom/