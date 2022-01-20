Сборная Казахстана по футзалу провела фотосессию к Евро-2022

Жомарт Токаев. Фото: uefa.com

Игроки сборной Казахстана по футзалу снялись в специальной фотосессии для UEFA к Евро-2022, передает NUR.KZ.

Напомним, что уже сегодня наша национальная команда стартует на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах.

Чингиз Есенаманов. Фото: uefa.com

Тайнан. Фото: uefa.com

В первом туре казахстанские футзалисты встретятся с командой Словении. Матч начнется в 22:30 по времени Нур-Султана.

Рауан Атантаев. Фото: uefa.com

Дуглас. Фото: uefa.com

Альберт Акбаликов. Фото: uefa.com

Отметим, что из-за ковида сегодняшний матч пропустят тренер сборной Кака и игрок Арнольд Кнауб. Также стало известно, что из-за травмы на Евро-2022 не сыграет Лео.

Лео. Фото: uefa.com

Биржан Оразов. Фото: uefa.com

Также сегодня ожидается дебют натурализованного бразильца Эдсона. Он успел получить гражданство Казахстана и попасть в заявку команды на Евро-2022.

Эдсон. Фото: uefa.com

Жомарт Токаев. Фото: uefa.com

Нурбек Карагулов. Фото: uefa.com

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Новые игроки получают от Parimatch 300% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952153-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-provela-fotosessiyu-pered-evro-2022/