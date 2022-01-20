Сборная Казахстана по футзалу провела фотосессию к Евро-2022

Игроки сборной Казахстана по футзалу снялись в специальной фотосессии для UEFA к Евро-2022, передает NUR.KZ.
Напомним, что уже сегодня наша национальная команда стартует на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах.
В первом туре казахстанские футзалисты встретятся с командой Словении. Матч начнется в 22:30 по времени Нур-Султана.
Отметим, что из-за ковида сегодняшний матч пропустят тренер сборной Кака и игрок Арнольд Кнауб. Также стало известно, что из-за травмы на Евро-2022 не сыграет Лео.
Также сегодня ожидается дебют натурализованного бразильца Эдсона. Он успел получить гражданство Казахстана и попасть в заявку команды на Евро-2022.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952153-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-provela-fotosessiyu-pered-evro-2022/