"Месси на родине, Роналду - в Манчестере": как встретили Новый год звезды футбола

Антонелла Рокуццо и Лионель Месси. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Представляем вашему вниманию подборку новогодних фотографий и пожеланий от звезд мирового футбола, передает NUR.KZ.

Новый год - праздник семейный. Многие звезды футбола встретили его дома вместе с родными и близкими.

Заболевший коронавирусом обладатель "Золотого мяча-2021" Лионель Месси пожелал всем счастливого Рождества и уехал вместе с семьей в Росарио (Аргентина), где футболист родился и вырос.

Одноклубник Месси Неймар также Новый год отметил на родине в Бразилии. Игрок ПСЖ пожелал всем счастливого Нового года. На фото видно, что Неймар все еще восстанавливается от травмы.

Завершивший карьеру Дэвид Бэкхем встретил Новый год в кругу семьи. Также Бэкс выложил серию снимков с самыми яркими моментами 2021 года.

А вот у Роналду улететь к себе на родину не получилось - Новый год он встречал в Манчестере, где футбольный сезон в самом разгаре. Криштиану на своей странице подвел итоги 2021 года и пожелал всем удачи в Новом году.

Лучший нападающий прошлого сезона Роберт Левандовски встретил Новый год вместе с женой и друзьями в Дубае (ОАЭ). Польский футболист поздравил всех с Новым годом, а также поблагодарил шейха Мансура аль Мактуму за гостеприимство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1949707-messi-na-rodine-ronaldu-v-manchestere-kak-vstretili-novyy-god-zvezdy-futbola/