Лионель Месси получил седьмой "Золотой мяч" за свою карьеру

Лионель Месси. Фото: Franck Fife / Contributor / Getty Images

Всемирно известный футболист и текущий форвард ПСЖ Лионель Месси стал семикратным обладателям престижной премии "Золотой мяч".

Как пишет РИА Новости, торжественная церемония вручения награды лучшему футболисту года в Европе прошла в театре "Шатле" в Париже.

Второе место после Месси занял нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский. Условная "бронза" досталась стал полузащитнику лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо.

Отмечается, что главный соперник аргентинца и пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду занял в этом году лишь шестое место. Отметим, что он отказался посещать церемонию награждения.

Сам Месси в своей речи заявил, что стал обладателем "Золотого мяча" благодаря победе со сборной Аргентины на Кубке Америки по футболу. Тем не менее, также он говорил о том, что выиграть премию, по его мнению, должен был Роберт Левандовский.

Напомним, что в августе, после ухода из "Барселоны", Лионель Месси подписал контракт с французским ПСЖ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944534-lionel-messi-poluchil-sedmoy-zolotoy-myach-za-svoyu-kareru/