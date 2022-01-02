"Два клуба, пять тренеров": Криштиану Роналду подвел итоги 2021 года

Криштиану Роналду с семьей. Фото: instagram.com/cristiano/

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду на своей странице в Instagram подвели итоги 2021-го и поздравил всех с Новым годом, передает NUR.KZ.

36-летний футболист опубликовал новогодний пост, где рассказал о прошедшем годе.

"2021-й подошел к концу, это был далеко не простой год, несмотря на мои 47 голов во всех соревнованиях. Два клуба, пять разных тренеров. Финальный этап Евро со сборной и квалификация чемпионата мира - 2022. Я горжусь победой в Кубке и Суперкубке Италии с "Ювентусом" и тем, что стал лучшим бомбардиром Серии A.

Звание лучшего бомбардира Евро в составе сборной Португалии также стало высоким достижением в году. И, конечно, возвращение на "Олд Траффорд" всегда будет одним из самых знаковых моментов в моей карьере.

Cчастливого Нового года и до скорой встречи!" - написал Роналду.

Отметим, что летом прошлого года Криштиану Роналду перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1949606-dva-kluba-pyat-trenerov-krishtianu-ronaldu-podvel-itogi-2021-goda/