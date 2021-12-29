Шесть игроков "Вулверхэмптона" заразились COVID-19 после третьей дозы вакцины

Игрок "Вулверхэмптона" получает бустерную дозу вакцины. Фото: twitter.com/wolves

В чемпионате Англии был отменен очередной матч. Из-за вспышки коронавируса не состоялась игра "Арсенал" - "Вулверхэмптон", сообщает NUR.KZ.

"В настоящее время у нас есть шесть подтвержденных случаев Covid-19 в основной команде, что привело к переносу нашего матча с "Арсеналом".

Мы надеемся, что некоторые из этих игроков выздоровеют и вернутся к нашей игре против "Манчестер Юнайтед" 3 января, и наша оперативная группа организовала полную очистку тренировочной площадки сэра Джека Хейворда, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее заражение", - сообщил сайт "волков".

Случаи заражения в стане "Вулверхэмптона" удивительны тем, что менее недели назад вся команда получила третью (бустерную) дозу вакцины.

"Доказано, что вакцина защищает людей от Covid-19 и является лучшим способом избежать госпитализации и ослабить давление со стороны Национальной службы здравоохранения, поэтому, когда правительство снизило возрастной бустер до 18 лет, команда Wolves вышла на прием, чтобы получить свои третьи дозы в медицинском кабинете", - сообщил сайт клуба 20 декабря.

"В настоящее время число случаев заболевания Covid-19 быстро растет. По мере того, как мы приближаемся к праздничному периоду и проводим больше времени с другими в помещении, лучшее, что вы можете сделать, чтобы обезопасить себя и других, - это убедиться, что вы прошли вакцинацию, и здорово, что Волки лидируют, показывая, насколько это легко. чтобы получить эту жизненно важную защиту", - сказал также 20 декабря член кабинета министров муниципалитета Вулверхэмптона по вопросам общественного здравоохранения и благополучия Джасбир Джаспал.

Также стало известно, что заболеваемость коронавирусом среди представителей клубов АПЛ достигла рекордного уровня. За неделю с 20 по 26 декабря было зафиксировано 103 случая заражения. Предыдущий рекорд за аналогичный период – 90 случаев, пишет Sports.ru.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1949011-shest-igrokov-vulverhemptona-zarazilis-covid-19-posle-tretey-dozy-vaktsiny/