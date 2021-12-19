"Рома" Моуриньо впервые за 1,5 года победила клуб из топ-5 (видео)

Рома (Рим). Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Римская "Рома" неожиданно крупно обыграла одного из лидеров чемпионата Италии - "Наполи", сообщает NUR.KZ

В гостевом матче римляне забили сразу четыре мяча. Дважды отличился Абрахам, по разу Смоллинг и Дзаньоло. "Аталанта" смогла ответить лишь одним голом.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал победу.

"Настрой был прекрасным. Футболисты понимали, что в матче против "Аталанты" невозможно контролировать игру на протяжении всех 90 минут, понимали, что порой придется глубоко обороняться.

Команда выступила прекрасно по всем параметрам. Судья отработал замечательно, а учитывая агрессивный стиль игры "Аталанты", нам был нужен именно опытный судья высокого уровня.

Я постоянно слышал о том, что "Рома" 19 месяцев не обыгрывала соперника из топ-5 ("Аталанта" занимает третье место). Теперь можете говорить, что она не обыгрывала их 20 минут.

Я не хочу говорить об "Интере", он, как я считаю, на уровень выше любой команды в Италии. А против клубов вроде "Аталанты", "Милана", "Наполи" мало сыграть агрессивно или тактически организованно. Нужно, чтобы вообще все сложилось идеально.

Раньше, пропуская перед перерывом, мы расклеивались, сегодня же мы продолжили работать так же, как и прежде, и это большой шаг вперед в плане характера», – сказал Моуринью DAZN.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947365-roma-mourinyo-vpervye-za-15-goda-pobedila-klub-iz-top-5-video/