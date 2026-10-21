Путешествие в Астану: что нужно знать туристам для комфортной и безопасной поездки

С каждым годом Астана привлекает все больше путешественников: сюда приезжают, чтобы увидеть современную архитектуру столицы, посетить знаковые достопримечательности, побывать на крупных культурных и деловых мероприятиях и открыть для себя город с новой стороны, сообщает NUR.KZ.

По итогам первого полугодия 2026 года, Астану посетили 829 тыс. туристов. Из них 642 тыс. – резиденты Казахстана, 187 тыс. – иностранные гости. Среди зарубежных туристов чаще всего столицу посещали гости из России, Китая, Турции, США и Германии. Одновременно в городе продолжает развиваться туристическая инфраструктура, которая помогает гостям чувствовать себя комфортно и безопасно во время поездки.

По итогам прошлого года казахстанская столица попала в топ-100 самых безопасных городов планеты по версии авторитетного профильного портала Numbeo. По состоянию на первое полугодие 2026-го, Астана продолжает оставаться в почетной сотне с индексом безопасности 66,7 из 100.

При этом туристам не обязательно заранее разбираться во всех нюансах столичной жизни самостоятельно: в Астане работает целая система сервисов, созданных в том числе для помощи путешественникам.

Где туристам получить помощь и информацию

Один из первых пунктов, куда можно обратиться по прибытии в столицу – туристические информационные центры. Они работают у монумента "Байтерек" и в международном терминале аэропорта. Здесь гостям бесплатно помогают сориентироваться в городе, подобрать маршруты, узнать о достопримечательностях и получить необходимую туристическую информацию на трех языках.

Фото: Astana Tourism

Еще один удобный инструмент – портал Visit Astana. На нем собрана актуальная информация о достопримечательностях, туристических маршрутах, городских событиях и инфраструктуре столицы.

В случае необходимости туристы могут обратиться и к сотрудникам туристической полиции. Сегодня во взводе работают 25 сотрудников. Они круглосуточно несут службу в 4 основных зонах столицы, помогая гостям города получить актуальную информацию.

Сотрудники туристической полиции дежурят на модульных постах возле монумента "Байтерек", бульвара "Нуржол", ТРЦ "Хан Шатыр", Парка влюбленных, театров "Астана Опера" и "Астана Балет", монумента "Қазақ Елі", Национального музея РК, Дворца мира и согласия, мечети Әзірет Сұлтан, территории EXPO, павильона "Нур Алем" и Ботанического сада.

В Астане действует единая пешеходная навигационная система с пилонами и указателями. На информационных пилонах размещены QR-коды с туристической информацией и афишей, а также контакты информационных и экстренных служб.

По-настоящему безопасный город

Несмотря на постоянно растущее население, Астана демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению преступности. По итогам прошлого года количество преступлений снизилось более чем на 8%. В текущем году также наблюдается положительная динамика: за первый квартал зафиксировано снижение преступности на 7,5% по сравнению с аналогичным отрезком предыдущего года.

Безопасность туристов в Астане обеспечивают в том числе камеры видеонаблюдения: на начало текущего года в городе насчитывалось около 217 тыс. камер видеонаблюдения, при этом 56 тыс. из них были подключены к центру оперативного реагирования полиции. Отмечалось, то благодаря камерам в столице удалось раскрыть свыше 3 тыс. преступлений и выявить около 41 тыс. административных правонарушений. На вооружении полицейских имеются также камеры с автоматическим распознаванием лиц.

Фото: Astana Tourism

Дополнительная информация о безопасности собрана на государственном сервисе Safetravel.kz.

Что важно знать во время поездки

Чтобы отдых в Астане прошел спокойно, туристам достаточно соблюдать базовые правила: придерживаться законодательства Республики Казахстан, уважать местные традиции и культурные ценности, а также соблюдать правила поведения в общественных местах.

Во время прогулок по городу и посещения достопримечательностей стоит соблюдать стандартные меры личной безопасности. При туристических поездках за пределы столицы лучше пользоваться услугами официальных перевозчиков и лицензированных туроператоров.

Фото: Astana Tourism

Для передвижения по Астане рекомендуется выбирать официальные транспортные сервисы и соблюдать правила пользования общественным транспортом, включая LRT Tarlan Astana. На станциях и в вагонах обращайте внимание на информационные указатели и соблюдайте требования безопасности.

Отдельное внимание стоит уделить прогулкам в парках и на природных территориях: здесь важно соблюдать установленные правила, бережно относиться к окружающей среде и не оставлять после себя мусор.

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