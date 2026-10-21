Наzима анонсировала скорый выход трека на казахском языке

Казахстанская исполнительница Назима Джанибекова, известная на сцене как Наzима, сообщила о скором выходе новой песни. Отрывком она поделилась в соцсети, передает NUR.KZ.

Певица показала короткий ролик с преображением. На кадрах она сначала появляется в голубой рубашке, а через секунду предстает в роскошном образе - черном платье на бретелях с глубоким декольте и открытой спиной, а также высоких черных перчатках.

"Мой новый трек "Бәрі бірдей". 30.10.2026", - отметила Наzима.

В Сети оценили и ее трек, и ее образ, который впечатлил фанатов.

"Невероятная", "Шикарная", "Ждем", "Очень ждем этот хит", "Шикарная Наzима и шикарная песня", "Какой голос!", "Слов нет", "Песня, наполненная чувствами", "Плюс один казахский хит", "Ты невероятно выглядишь, а песня уже по этому отрывку цепляет", - отреагировали фанаты.

Напомним, Наzима рассказала, как продуктивно провела это лето.

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