Ученые нашли способ снизить риск преждевременной смерти у людей с СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности повышает риск преждевременной смерти на 70%, однако медикаментозное лечение помогает ощутимо снизить эту угрозу, пишет Gizmodo.

Основой исследования ученых из Ливерпульского университета стал анализ 19 научных работ, охвативших данные более 15 миллионов человек. Специалисты установили, что наличие СДВГ существенно повышает вероятность преждевременного ухода из жизни от самых разных причин.

Ученые выяснили, что при СДВГ риск смерти от самоубийства возрастает на 90%, от травм - на 55%, а от естественных причин - на 27%. Подобная статистика связана с симптомами расстройства: импульсивностью, рассеянностью, высокими рисками развития зависимостей и склонностью к сильному стрессу.

При этом прием специальных медикаментов снижает риск ранней смерти у людей с СДВГ на 25%. Авторы работы подчеркивают, что лекарства помогают лучше контролировать опасные симптомы, хотя для окончательных выводов о долгосрочном влиянии препаратов потребуются дополнительные исследования.

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