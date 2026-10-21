"Есть люди, которые хотят помочь": глава Минфина - о спонсорах реконструкции пункта пропуска "Жібек жолы"

Глава Министерства финансов Мади Такиев на брифинге в Курултае рассказал, кто помогает государству модернизировать пункт пропуска между Казахстаном и Узбекистаном, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили сказанные ранее слова министра о том, что пограничный пункт "Жібек жолы" строится за счет спонсорских средств. Они поинтересовались, что это за спонсоры и какой им интерес вкладываться в строительство погранпереходов.

"Нет ли какого-то конфликта интересов либо коррупционной составляющей?" - задались вопросом журналисты.

Мади Такиев заверил, что конфликта интересов нет, равно как и коррупционной составляющей.

"Есть у нас еще люди, которые хотят помочь. Как до этого говорили, что это зеркало, наши ворота", - сказал глава Минфина о пунктах пропуска.

Он разъяснил идею проекта по модернизации "Жібек жолы".

"Через "Жібек жолы" проходила основная масса населения, и если вы посмотрите, этот пост был построен давно, и он на тот момент уже не соответствовал реалиям. Вы знаете, в 2024 году в Наурыз там было столпотворение, как раз в этот день проходило порядка 55 тыс. человек. Ни у нас, ни у таможни, ни у пограничной службы не хватало окон, чтобы быстрее оформлять.

Как раз в тот момент я был на границе, высказался, попросил у госорганов разрешение на реконструкцию. Нам дали разрешение, поэтому мы его реконструировали", - добавил министр.

По его словам, в качестве спонсоров выступили частные казахстанские компании.

"Нет, нет (имя спонсора увековечено не будет - прим. ред.). Никак его (спонсора - прим. ред.) вклад и его роль отражены не будут", - резюмировал Такиев.

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