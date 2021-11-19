"Уровень, безусловно, упадет": КФФ о будущем казахстанского футбола без госфинансирования

Иллюстративное фото: kff.kz

В Казахстанской федерации футбола заявили, что без государственного финансирования уровень и качество игры отечественных клубов значительно снизится, передает КТК.

Несколько дней назад Казахстанская федерация футбола заявила об отказе от госфинансирования. В федерации заявляли, что за 2020-2021 год на футбол было выделено 200 млн тенге из бюджета. Эти деньги были потрачены на подготовку и организацию сборов к международным соревнованиям.

"С будущего года Казахстанская федерация футбола приняла решение – отказаться от финансирования за счет государственных и квазигосударственных структур. Финансироваться организация будет за счет поступлений средств УЕФА, а также привлечения спонсорских денег", - говорилось в заявлении федерации.

Несмотря на то, что решение было принято самой федерацией, в КФФ считают, что отказ от средств государственного и квазигосударственного сектора серьезно скажется на уровне игры.

"Выделяется 1,2 млрд тенге – это проживание, питание, переезды и т. д. А если вы привлекаете более опытных, более дорогих, то это вы, пожалуйста, платите за счет спонсоров, инвесторов и рекламодателей. Казахстанский футбол существовать сможет, но будет тяжело. Потому что это мизер. Уровень, безусловно, упадет", - заявил генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин.

Отмечается, что казахстанские клубы потеряют возможность приобретать дорогих легионеров. Для таких целей теперь им нужны спонсоры, ведь практически все участники чемпионата Казахстана содержались за счет бюджета.

По данным телеканала, ежегодно местные власти и нацкомпании выделяли сотни миллионов тенге на содержание футбольных клубов.

Отметим, что последнее от Франции возмутило депутатов. Мажилисмены предложили полностью прекратить финансирование футбола из бюджета, приватизировать все футбольные клубы Казахстана, а выделяемые на футбол средства направить на развитие детского спорта.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942926-uroven-bezuslovno-upadet-kff-o-buduschem-kazahstanskogo-futbola-bez-gosfinansirovaniya/