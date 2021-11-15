Казахстанская федерация футбола отказалась от госфинансирования

Азамат Айтхожин. Фото: kff.kz

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) сообщил об отказе получения госсредств со следующего года, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

"Прежде всего, хочется попросить прощения у отечественных болельщиков за неудачу в игре с Францией. Каждое поражение мы переживаем внутри себя. Добавлю, что из-за потерь большой группы ведущих футболистов сыграть оптимальным составом в Париже мы, к сожалению, не смогли. На сегодняшний день стоит констатировать, что у нас нет резерва национальной команды. Те игроки, которые заменили лидеров команды, не готовы ещё играть на международном уровне.

Что касается критики общественности, то скажу открыто: в уходящем и предыдущем годах Казахстанская федерация футбола получила из государственного бюджета по 200 миллионов тенге, которые были направлены на подготовку и организацию сборов для различных сборных к международным соревнованиям – юношеские (U17, U19), молодёжная U21, Blind-Football (футбол для незрячих), женские, национальная, пляжная, а также футзальная сборные. О каких миллиардах идёт речь?

С будущего года Казахстанская федерация футбола приняла решение – отказаться от финансирования за счёт государственных и квазигосударственных структур. Финансироваться организация будет за счёт поступлений средств УЕФА, а также привлечения спонсорских денег.

Поэтому тем критикам и популистам, которые хотят сделать себе рекламу на волне неудач сборной, скажу: вы хотя бы попробуйте вникнуть в суть самой проблемы, изучите матчасть, прежде чем нести бред. Футбол всегда был и будет жить в нашей стране. Это, несомненно, спорт номер один, которым живут миллионы людей. Естественно, чтобы вывести его на новый уровень, нужны годы и поддержка всех неравнодушных. Когда выигрывает сборная, вы забываете о той грязи, которую лили вчера на этих парней и говорите, что всегда поддерживали их. Поэтому с командой нужно быть всегда – и в дни поражений, и в дни побед", – приводит слова Айтхожина сайт КФФ.

Напомним, ранее представитель общественного движения "Пусть справедливости" Дидар Смагулов назвал объемы государственных денежных расходов на казахстанский футбол - 105 млрд 620 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942321-kazahstanskaya-federatsiya-futbola-otkazalas-ot-gosfinansirovaniya/