"Тратим миллиарды, но гол забить не можем": депутат о финансировании футбола в Казахстане

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Депутат мажилиса Казыбек Иса попросил правительство перестать финансировать футбольные клубы из госбюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

«Генеральный секретарь Федерации футбола ответил, что "мы не берем средств из бюджета. Какие еще миллиарды, мы взяли только 200 миллионов тенге", и оправдывается, что причина поражения - дефицит хороших футболистов. Федерация говорит, что они из бюджета не получают ни копейки, но ведь профессиональные клубы, входящие в эту федерацию, получают (деньги – прим. ред.) через областные акиматы. За последние годы областные акиматы выделили профессиональным клубам немало средств - 111 миллиардов тенге. Если добавить сюда средства, выделенные на федерацию, спонсорами и из республиканского бюджета и так далее - не счесть. Нет официальных данных», - заявил депутат.

При этом он отметил, что народное достояние тратится не на развитие казахстанского футбола, а на обогащение иностранных футболистов.

«По рейтингу ФИФА, сейчас Казахстан занимает 125-е место. А Кыргызстан, футбольный бюджет которого самый низкий в СНГ, находится на 96-м месте. За 30 лет Казахстан построил только один стадион. А Узбекистан, футбольный бюджет которого почти в два раза меньше чем у нас, построил 10 современных стадионов. Никто из 78 ребят, которых направили в Бразилию, никто не играет. Мы тратим деньги миллиардами на ветер, а в селах нехватка финансов даже строить дороги.

Ни один из наших клубов не входит в мировой рейтинг, даже в топ-100, а находятся в конце топ- 200. И ни один из наших футболистов по трансфертной стоимости не входит в топ-500 лучших футболистов. Значит, мы вливаем в футбол огромные средства населения чтобы опозориться. Поэтому необходимо перестать разбрасывать миллиарды на футбол, где не могут забить гол, а только умеют пользоваться народными деньгами, прекратить тратить на них деньги», - предложил мажилисмен.

В завершение он отметил, что профессиональный спорт - это бизнес и в мире профессиональный спорт не может "сидеть на шее" у государства.

«Поэтому необходимо приватизировать все футбольные клубы, привязанные к бюджету и прекратить финансирование от государства. Госсредства должны направляться на детско-юношеские школы, развитие футбольных школ, подготовку детских тренеров. Надо создавать условия для талантливых детей в селах. Нужно строить небольшие бесплатные спортивные залы. Тренерам нужно платить достойную зарплату наравне с педагогами», - резюмировал депутат.

Напомним, ранее генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола сообщил об отказе от получения госсредств со следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942610-tratim-milliardy-no-gol-zabit-ne-mozhem-deputat-o-finansirovanii-futbola-v-kazahstane/