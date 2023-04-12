Жалгас Жумагулов анонсировал следующий бой в UFC

Жалгас Жумагулов. Фото: instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов сообщил о следующем поединке, который состоится 6 мая. Соперником спортсмена станет Рафаэль Рамос Эстевам.

О предстоящем поединке с бразильским бойцом Жумагулов (14-8) оповестил в своем Instagram-профиле.

"Двигаемся на 6 мая", – написал спортсмен.

Как пишет Sports.kz, бой состоится в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

26-летний бразилец Рафаэль Рамос Эстевам (11-0), как сообщается, начал профессиональную карьеру в ММА в 2015 году, но в последние годы дрался не слишком регулярно.

В 2022 году участвовал в Претендентской серии Даны Уайта – спортсмен во втором раунде нокаутировал своего соотечественника Жоау Элиаса и попал в UFC. Отмечается, что предстоящий бой с Жумагуловым станет для Эстевама дебютным поединком в крупнейшем промоушене.

При этом, что касается выступлений Эстевама в профи-ММА, то семь из своих 11 побед он одержал досрочно: четыре — нокаутом или техническим нокаутом, три — сабмишном.

Напомним, в ноябре прошлого года Жалгас Жумагулов, выступающий в UFC, после поражения от бойца из США Чарльза Джонсона заявил, что завершает карьеру. Однако спустя неделю сообщил, что передумал уходить.

В феврале Жумагулов рассказал, что у него остался еще один бой в UFC по контракту.

"Если все пройдет хорошо и я одержу уверенную победу, то мне, возможно, предложат новый контракт. Жду следующего поединка. Как только дадут бой, полечу в Штаты готовиться", – сообщил тогда спортсмен.

По информации на сайте Ultimate Fighting Championship, Жалгасу Жумагулову 31 год, является действующим бойцом UFC. Дебют в октагоне состоялся 11 июля 2020 года.

Мы писали ранее, что в сильнейшей лиге мира казахстанский боец провел шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений. Всего в активе Жумагулова 12 побед в ММА при восьми поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2016402-zhalgas-zhumagulov-anonsiroval-sleduyuschiy-poedinok-v-ufc/