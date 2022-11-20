"Больше драться не хочу": Жалгас Жумагулов объявил о завершении карьеры (видео)

Жалгас Жумагулов. Фото: Chris Unger / Contributor / Getty Images

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов, который выступает в UFC, заявил, что завершает карьеру - так файтер отреагировал на очередное поражение в сильнейшей лиге мира.

Минувшей ночью в Лас-Вегасе состоялся очередной турнир UFC Fight Night, на котором Жумагулов встретился с бойцом из США Чарльзом Джонсоном. Бой прошел всю дистанцию в три раунда. Раздельным решением судей победу одержал американский файтер, передает UFC Russia в своем Telegram-канале.

Многие болельщики посчитали решение судей несправедливым, заявив, что в этом поединке победу одержал казахстанец.

В сторис своего аккаунта в Instagram Жалгас обратился к болельщикам.

"Все видели бой, что говорить? Говорить нечего. Это был мой последний бой. Больше я драться не хочу. Уже какой раз дерусь - судьи мне не отдают (победу - прим. ред.). Устал: пашешь, пашешь, вкладываешься, делаешь все… Я сейчас не на эмоциях говорю, как есть. Всем рахмет, кто болел за меня", — заявил Жумагулов.

В UFC Жалгас одержал одну победу. Это поражение стало пятым для казахстанца в сильнейшей лиге мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1997988-bolshe-dratsya-ne-hochu-zhalgas-zhumagulov-obyavil-o-zavershenii-karery-video/