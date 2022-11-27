"Я никуда не ухожу": боец Жалгас Жумагулов передумал завершать карьеру

Жалгас Жумагулов. Фото: Gettty Images/ Jeff Bottari / Contributor

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов заявил, что остается в UFC (Ultimate Fighting Championship), несмотря на спорное поражение от американца Чарльза Джонсона, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram 34-летний казахстанский боец рассказал о своем решении не завершать карьеру.

"Всех приветствую и благодарю за поддержку. Я не ухожу из UFC, еще будут поединки. Сейчас я травмирован. Как восстановлюсь, продолжу свой путь", - сказал Жумагулов в Stories.

Напомним, что в последнем бою Жалгас Жумагулов уступил американцу Чарльзу Джонсону раздельным решением судей. Казахстанец остался недоволен судейским вердиктом и заявил, что "больше не хочет драться".

Всего в активе "Жако" одна победа и пять поражений в сильнейшей лиге мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1999103-ya-nikuda-ne-uhozhu-boets-zhalgas-zhumagulov-peredumal-zavershat-kareru/