"Хорошо обдумал": Жалгас Жумагулов рассказал, продолжит ли карьеру в ММА

Жалгас Жумагулов. Фото: Gettty Images/Jeff Bottari / Contributor

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов передумал завершать карьеру и проведет еще один бой в UFC (Ultimate Fighting Championship), передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский спортсмен заявил, что у него остался еще один бой по контракту.

"Я хорошо обдумал вместе с тренером и менеджером. У меня остался еще один бой в UFC. И я решил его провести. Если все пройдет хорошо и я одержу уверенную победу, то мне, возможно, предложат новый контракт. Жду следующего поединка. Как только дадут бой, полечу в Штаты готовиться", - заявил Жумагулов.

Напомним, что ранее после спорного поражения от американца Чарльза Джонсона Жалгас Жумагулов заявил, что больше не хочет драться в ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2007684-horosho-obdumal-zhalgas-zhumagulov-rasskazal-prodolzhit-li-kareru-v-mma/