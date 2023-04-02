Официально анонсирован бой Жалгаса Жумагулова в UFC

Жалгас Жумагулов. Фото: Chris Unger / Contributor / Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов узнал имя соперника и дату следующего поединка в UFC (Ultimate Fighting Championship), передает NUR.KZ.

34-летний казахстанский боец подерется с американцем Нэйтом Манессом. Поединок состоится 6 мая в Нью-Джерси (США) на турнире UFC 288.

Ранее Жалгас Жумагулов говорил, что у него остался последний бой по контракту с UFC.

Напомним, что в сильнейшей лиге мира Жалгас провел шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений. Всего в активе Жумагулова 12 побед в ММА при восьми поражениях.

На счету Нэйта Манесса 16 побед в ММА при трех поражениях. В UFC его рекорд: 3-2. В последнем своем бою он проиграл удушающим приемом россиянину Тагиру Уланбекову.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2015061-ofitsialno-anonsirovan-boy-zhalgasa-zhumagulova-v-ufc/