Определился первый финалист The International 2023

Команда Team Spirit вышла в гранд-финал The International 2023 — крупнейшего мирового турнира по Dota 2, который проходит в американском Сиэтле, передает NUR.KZ.
Коллектив, который представляют три россиянина и два украинца, в финале верхней сетки обыграл LGD Gaming со счетом 2:0. Китайская команда теперь продолжит выступление в нижней части сетки и получит второй шанс попасть в решающий матч.
Путевку в гранд-финал LGD Gaming оспорят с Gaimin Gladiators, в составе которой выступают киберспортсмены из России, США, Германии, Дании и Нидерландов.
Победитель The International 2023 определится в ночь на понедельник. Призовой фонд соревнований превышает три миллиона долларов и продолжает расти.
Team Spirit могут стать первой командой в истории, которая выиграет турнир во второй раз. Ранее они добивались чемпионства в 2021 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2043036-opredelilsya-pervyy-finalist-the-international-2023/