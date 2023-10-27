Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Оказалось, хуже быть может": Токаев поделился впечатлениями от плей-офф The International

Опубликовано:

Айбек Токаев
Айбек Токаев. Фото: Parimatch Kazakhstan

Первые игры плей-офф The International 12 по Dota2 вызвали бурю эмоций внезапными апсетами, сомнительными драфтами и разгромными поражениями. Своими мыслями о самых интересных матчах с NUR.KZ поделился Айбек TA2000 Токаев.

Tundra

Действующий чемпион The International сенсационно покинул турнир, проиграв со счетом 0:2 команде из Индии Entity. Вплоть до последнего матча Tundra считалась фаворитом, но давление и повышенные ожидания сыграли свою роль, несмотря на успешное выступление в групповой стадии. Я изначально верил в Entity, однако за таким быстрым падением было болезненно наблюдать.

Первая игра шла слишком гладко для Tundra: nhb выигранные линии, куча убийств и пространства для маневра. Видимо парни расслабились, потому что начали "погибать" по одному то там, то тут. В итоге отдали карту с преимуществом в 20 тысяч. На второй карте они уже откровенно поплыли, проиграли драфт и отдали всю серию практически без боя. Что я могу сказать, The International по праву заслуживает звание самого непредсказуемого турнира по Доте.

Entity

Кстати, об Entity, где играет наш киберспортсмен Алимжан watson Исламбеков. После триумфа над Tundra ребята столкнулись с Virtus.pro. Скажу честно, я ожидал более жесткую схватку, но победа VP досталась даже чересчур просто. Они не стали спешить и спокойно прокачивали своих лучших персонажей, не ввязываясь в драки с героями Entity.

Игра длилась 60 минут, но ожидание вполне окупилось. Как только Virtus.pro закончили фармить, развязалась нешуточная борьба, и Entity не смог устоять. Вторая карта завершилась в два раза быстрее. Меньше чем за 30 минут стало понятно, что Entity проиграли в драфте и отправляются домой. Жаль, конечно, но будет интересно понаблюдать за Virtus.pro.

Айбек Токаев
Айбек Токаев. Фото: Parimatch Kazakhstan

9Pandas

"Панды" умудрились заработать штраф третьего уровня за опоздание к визажисту в один из медиа дней, в результате которого они потеряли 110 секунд драфтового времени. Несмотря на это, им удалось собрать приличный состав и продержаться почти час на первой карте. Однако вторая игра была максимально разгромной. LGD пользовались каждым шансом, чтобы надавить на соперника, и заработали 42 убийства. В сравнении 9Pandas оформили только 10 киллов. Итоговый счет никого не удивил - 2:0.

Вроде бы хуже уже быть не может, но, как оказалось, очень даже. Две 20-минутные игры против Gaimin Gladiators в нижней сетке и "панды" отправились домой.

Отметим, что Токаев на турнире выступал за команду PSG Quest. Коллектив завершил групповой этап на пятом последнем месте и не вышел в плей-офф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2042767-okazalos-huzhe-byt-mozhet-tokaev-podelilsya-vpechatleniyami-ot-pley-off-the-international/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.