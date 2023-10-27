"Оказалось, хуже быть может": Токаев поделился впечатлениями от плей-офф The International

Первые игры плей-офф The International 12 по Dota2 вызвали бурю эмоций внезапными апсетами, сомнительными драфтами и разгромными поражениями. Своими мыслями о самых интересных матчах с NUR.KZ поделился Айбек TA2000 Токаев.

Tundra

Действующий чемпион The International сенсационно покинул турнир, проиграв со счетом 0:2 команде из Индии Entity. Вплоть до последнего матча Tundra считалась фаворитом, но давление и повышенные ожидания сыграли свою роль, несмотря на успешное выступление в групповой стадии. Я изначально верил в Entity, однако за таким быстрым падением было болезненно наблюдать.

Первая игра шла слишком гладко для Tundra: nhb выигранные линии, куча убийств и пространства для маневра. Видимо парни расслабились, потому что начали "погибать" по одному то там, то тут. В итоге отдали карту с преимуществом в 20 тысяч. На второй карте они уже откровенно поплыли, проиграли драфт и отдали всю серию практически без боя. Что я могу сказать, The International по праву заслуживает звание самого непредсказуемого турнира по Доте.

Entity

Кстати, об Entity, где играет наш киберспортсмен Алимжан watson Исламбеков. После триумфа над Tundra ребята столкнулись с Virtus.pro. Скажу честно, я ожидал более жесткую схватку, но победа VP досталась даже чересчур просто. Они не стали спешить и спокойно прокачивали своих лучших персонажей, не ввязываясь в драки с героями Entity.

Игра длилась 60 минут, но ожидание вполне окупилось. Как только Virtus.pro закончили фармить, развязалась нешуточная борьба, и Entity не смог устоять. Вторая карта завершилась в два раза быстрее. Меньше чем за 30 минут стало понятно, что Entity проиграли в драфте и отправляются домой. Жаль, конечно, но будет интересно понаблюдать за Virtus.pro.

Айбек Токаев. Фото: Parimatch Kazakhstan

9Pandas

"Панды" умудрились заработать штраф третьего уровня за опоздание к визажисту в один из медиа дней, в результате которого они потеряли 110 секунд драфтового времени. Несмотря на это, им удалось собрать приличный состав и продержаться почти час на первой карте. Однако вторая игра была максимально разгромной. LGD пользовались каждым шансом, чтобы надавить на соперника, и заработали 42 убийства. В сравнении 9Pandas оформили только 10 киллов. Итоговый счет никого не удивил - 2:0.

Вроде бы хуже уже быть не может, но, как оказалось, очень даже. Две 20-минутные игры против Gaimin Gladiators в нижней сетке и "панды" отправились домой.

Отметим, что Токаев на турнире выступал за команду PSG Quest. Коллектив завершил групповой этап на пятом последнем месте и не вышел в плей-офф.

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