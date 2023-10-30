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Команда Team Spirit стала вторым двукратным чемпионом The International

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Команда Team Spirit
Команда Team Spirit: Официальная страница Team Spirit в соцсети X

Команда Team Spirit, за которую выступают три россиянина и два украинца, победила в гранд-финале The International 2023 — крупнейшего мирового турнира по Dota 2, передает NUR.KZ.

В решающей серии до трех побед коллектив со счетом 3:0 обыграл Gaimin Gladiators. В составе вице-чемпионов выступали представители России, США, Германии, Дании и Нидерландов.

Team Spirit во второй раз стали чемпионами The International. Ранее они выигрывали титул в 2021 году. Команда повторила достижение OG — первых двукратных чемпионов в истории турнира.

Соревнования прошли в американском Сиэтле. За победу Team Spirit заработала более 1,4 млн долларов. Общий призовой фонд The International 2023 превысил 3,1 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2043145-komanda-team-spirit-stala-vtorym-dvukratnym-chempionom-the-international/

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