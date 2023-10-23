Определились все полуфиналисты The International

На мировом турнире по Dota 2 The International-2023 в городе Сиэтл (США) определись все участники полуфинального раунда соревнований в верхней сетке, передает NUR.KZ.
В четвертьфинале команда Team Spirit оказалась сильнее Virtus.pro. Встреча завершилась со счетом 2:1. Клуб за выход в финал будет биться против Team Liquid, которая одержала победу над Talon Esports (2:0).
Коллектив LGD Gaming в свою очередь разобрался с 9Pandas (2:0). Соперником команды в полуфинале станет Azure Ray, выигравшая в 1/4 у nouns со счетом 2:0.
Напомним, матчи The International 2023 проходят c 12 по 29 октября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2042168-opredelilis-vse-polufinalisty-the-international/