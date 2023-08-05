Изменился формат The International 2023 по Dota 2

The International. Фото: games.mail.ru

Компания Valve обновила расписание и формат проведения турнира The International 2023 по Dota 2, который состоится с 12 по 29 октября в Сиэтле (США), пишет Cybersport.ru.

Информация об изменениях опубликована в блоге на официальной странице игры в Steam.

В 2023 году все матчи The International 12 будут проходить с пятницы по воскресенье. Групповой этап состоится 12-15 октября, плей-офф — 20-22 октября, а финальные противостояния пройдут 27-29 октября.

Изменения также коснулись и формата противостояний. На групповом этапе, который пройдет в две стадии, 20 команд разделят на четыре группы по пять в каждой. По итогам матчей первых двух дней коллективы с наименьшим количеством очков покинут турнир.

В плей-офф в формате double-elimination все матчи будут сыграны до двух побед. Команды разыграют четыре места в верхней сетке на решающем этапе, а затем еще четыре — в нижней. Формат сетки double-elimination с матчами до двух побед сохранится и для решающей стадии. При этом гранд-финал пройдет в формате best-of-5.

The International 2023 состоится 12–29 октября на LAN в Сиэтле. На турнире выступят 20 команд: 12 из них определились по итогам сезона Dota Pro Circuit, оставшиеся слоты будут разыграны в региональных отборочных. Призовой фонд чемпионата пока не объявлен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2031392-izmenilsya-format-the-international-2023-po-dota-2/