Team Spirit стала победителем Riyadh Masters 2023 по Dota 2

Team Spirit. Фото: twitter.com/pglesports

Киберспортивная команда из СНГ Team Spirit взяла верх над европейским коллективом Team Liquid в гранд-финале турнира Riyadh Masters 2023 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу коллектива Ильи Yatoro Мулярчука.

Тем самым Team Spirit заняла первое место и заработала 5 млн долларов призовых. Тогда как Team Liquid получит $2,5 млн.

Отметим, что на пути к финалу Team Spirit одолела Team Aster, BetBoom Team и Team Liquid.

Riyadh Masters 2023 прошел с 19 по 30 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Коллективы разыграли призовой фонд в размере $15 млн долларов.

Напомним, что команда Quest Esports, в составе которой выступают два казахстанских игрока (Айбек Токаев и Абдималик Сайлау), заняла 7-8 место на турнире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2030752-team-spirit-stala-pobeditelem-riyadh-masters-2023-po-dota-2/