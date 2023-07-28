Команда Токаева завершила выступление на Riyadh Masters 2023 по Dota 2

Айбек Токаев. Фото: twitter.com/questesports

Киберспортивная команда Quest Esports с двумя казахстанцами в составе уступила Gladiators в нижней сетке плей-офф на Riyadh Masters 2023 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В следующем круге Gladiators сыграет с BetBoom Team.

Тогда как Quest Esports вылетела из турнира. Команда, в составе которой выступают казахстанцы Айбек ТА2000 Токаев и Абдималик Malik Сайлау, заняла 7-8 место и заработала 500 тысяч долларов призовых.

Напомним, что турнир Riyadh Masters 2023 проходит с 19 по 30 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 15 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2030506-komanda-tokaeva-zavershila-vystuplenie-na-riyadh-masters-2023-po-dota-2/