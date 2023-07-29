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Team Spirit вышла в гранд-финал Riyadh Masters 2023

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Киберспортивная команда Team Spirit
Team Spirit. Фото: twitter.com/pglesports

Киберспортивная команда Team Spirit взяла верх над коллективом Team Liquid в финале верхней сетки плей-офф на турнире Riyadh Masters 2023 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу коллектива Ярослава Miposhka Найденова. Тем самым Team Spirit вышла в гранд-финал чемпионата.

Тогда как Team Liquid упала в нижнюю сетку, где встретится с победителем пары Talon Esports — Gladiators.

Гранд-финал турнира запланирован на 30 июля в 21:00 по времени Астаны.

Напомним, что Riyadh Masters 2023 проходит с 19 по 30 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 15 млн долларов.

Ранее во втором раунде нижней сетки плей-офф поражение потерпела команда Quest Esports, в составе которой выступают два казахстанских игрока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2030564-team-spirit-vyshla-v-grand-final-riyadh-masters-2023/

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