Киберспортсмены назвали самого одаренного игрока по CS:GO

Александр Костылев. Фото: Tim P. Whitby/Getty Images for OMEN by HP

Исмаилкан XANTARES Дурткардес, Эпитасио TACO де Мело, Флориан syrsoN Рише и другие киберспортсмены порассуждали, какой игрок является самым одаренным на профессиональной сцене CS:GO, пишет Cybersport.ru.

Мнением они поделились в видео на канале betway esports на YouTube.

Всего в опросе поучаствовали семь человек. Самым одаренным большинство из них назвали Александра s1mple Костылева — его выбрали четверо участников ролика, в том числе тренер BIG Фатих gob b Дэйк и бывший киберспортсмен Бьерн THREAT Перс.

Двое опрошенных назвали наиболее талантливым Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality. XANTARES выделил участника FaZe Clan Робина ropz Коля, а TACO проголосовал за тиммейта эстонца Рассела Twistzz Ван Далкена.

Ранее киберспортсмены и представители турнирного оператора ESL назвали лучшего игрока десятилетия в CS:GO. Им стал снайпер Natus Vincere s1mple. Награждение состоялось во время IEM Rio Major 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1997949-kibersportsmeny-nazvali-samogo-odarennogo-igroka-po-csgo/