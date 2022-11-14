Jame признан самым ценным игроком IEM Rio Major 2022

Джами Jame Али. Фото: twitter.com/JAMEPAIN

Лидер киберспортивной команды Virtus.pro по CS:GO Джами Jame Али был признан самым ценным игроком турнира IEM Rio Major 2022 по версии портала HLTV, передает NUR.KZ.

Об этом представители ресурса рассказали в Twitter.

Средний рейтинг Jame на турнире составил 1.30. Во всех матчах плей-офф его соотношение убийств и смертей было больше единицы.

Напомним, что IEM Rio Major 2022 прошел с 31 октября по 13 ноября в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

Команды разыграли призовой фонд в размере 1,25 млн долларов. В финале Virtus.pro одолела Heroic со счетом 2:0, а до этого в плей-офф она победила Fnatic (2:0) и MOUZ (2:1).

Отметим, что в составе Virtus.pro выступает казахстанец Алексей Qikert Голубев, а тренирует команду Дастан Акбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1997024-jame-priznan-samym-tsennym-igrokom-iem-rio-major-2022/