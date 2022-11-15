Команда казахстанского киберспортсмена возглавила рейтинг HLTV по CS:GO

Virtus.pro. Фото: hltv.org

Триумфаторы турнира IEM Rio Major 2022, коллектив из СНГ Virtus.pro занял первое место в рейтинге лучших команд по CS:GO в мире по версии HLTV, передает NUR.KZ.

После победы на мейджоре в Бразилии команда казахстанца Алексея Qikert Голубева прибавила пять пунктов и вышла на первое место.

На второй строчке расположился финалист турнира Heroic. Тройку лучших замкнула команда Cloud9, в составе которой выступает казахстанец Абай HObbit Хасенов.

Команда Natus Vincere осталась на прежней строчке - 4. Полуфиналисты FURIA Esports и MOUZ заняли пятое и шестое места соответственно.

Напомним, что IEM Rio Major 2022 прошел с 31 октября по 13 ноября в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Чемпионом турнира стала команда Virtus.pro, которая в финале одолела Heroic со счетом 2:0 в финале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1997194-komanda-kazahstanskogo-kibersportsmena-vozglavila-reyting-hltv-po-csgo/