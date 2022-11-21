Джами Али сравнил игру Virtus.pro со стилем боя Хабиба Нурмагомедова

Джами Jame Али. Фото: hltv.org

Капитан российской киберспортивной команды Virtus.pro по CS:GO Джами Jame Али считает, что игра его команды схожа со стилем боя Хабиба Нурмагомедова, пишет Cybersport.ru.

По словам Jame, скучным стиль игры его команды считают только те, кто недостаточно погружен в CS:GO.

"Наш стиль скучный для тех, кто недостаточно погружен в CS:GO. Это как у Хабиба Нурмагомедова: все его критикуют за его стиль борьбы. Но даже я, который абсолютно не разбирается в этом, смотрю его бои и пытаюсь провести параллели с CS:GO. Мне очень нравится этот стиль — не особо зрелищный, но я понимаю, что любое движение или действие очень важно и влияет полностью на все", - заявил Джами Али.

Напомним, что 13 ноября состав Jame, в котором выступает казахстанец Алексей Qikert Голубев, стал чемпионом IEM Rio Major 2022. Тем самым Virtus.pro получила слоты на IEM Katowice 2023 и BLAST Premier: World Final 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1998318-dzhami-ali-sravnil-igru-virtuspro-so-stilem-boya-habiba-nurmagomedova/