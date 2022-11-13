Команда казахстанского киберспортсмена вышла в финал IEM Rio Major 2022

Virtus.pro. Фото: twitter.com/Qikert

Российская киберспортивная команда Virtus.pro, в составе которой выступает казахстанец Алексей Qikert Голубев, пробилась в финал IEM Rio Major 2022 по CS:GO, передает NUR.KZ.

В полуфинале мейджора коллектив из СНГ победил команду MOUZ со счетом 2:1. В финале соперником Virtus.pro станет датский клуб Heroic, который в свою очередь одолел Furia Esports из Бразилии - 2:1.

Решающий матч запланирован в ночь с 13 на 14 ноября в 00:00 по времени Астаны.

Напомним, что главный турнир осени по СS:GO IEM Rio Major 2022 проходит с 31 октября по 13 ноября в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Общий призовой фонд чемпионата составляет 1,25 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1996970-komanda-kazahstanskogo-kibersportsmena-vyshla-v-final-iem-rio-major-2022/