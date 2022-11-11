MOUZ и Virtus.pro вышли в полуфинал IEM Rio Major 2022

Команда MOUZ. Фото: mousesports.com

Киберспортивные команды MOUZ и Virtus.pro стали первыми полуфиналистами крупного мирового турнира IEM Rio Major 2022 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на Cybersport.ru.

В 1/4 MOUZ победила Cloud9. Результат встречи - 2:1 (11:16 на Inferno, 16:13 на Overpass, 16:9 на Ancient).

Virtus.pro в свою очередь не оставила шансов коллективу Fnatic. Счет в матче составил 2:0 (16:11 на Inferno, 16:8 на Mirage).

Таким образом, MOUZ и Virtus.pro сыграют в полуфинале турнира. C9 и Fnatic завершили выступление на мейджоре. Команды заняли 5-8 места и получили 45 тысяч долларов.

В оставшихся четвертьфиналах сыграют пары FURIA - NAVI и Heroic - Spirit.

Напомним, мейджор проходит с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На чемпионате выступают 24 команды, которые преодолели турниры серии RMR в трех регионах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1996829-mouz-i-virtuspro-vyshli-v-polufinal-iem-rio-major-2022/