FURIA выбила NAVI из IEM Rio Major 2022

Natus Vincere. Фото: Norbert Barczyk/PressFocus/MB Media/Getty Images

Киберспортивная команда FURIA Esports обыграла Natus Vincere в четвертьфинальной встрече турнира IEM Rio Major 2022 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на Cybersport.ru.

Матч завершился со счетом 2:1 - 14:16 на Nuke, 16:10 на Ancient и 16:10 на Mirage. Коллектив Кайке kscerato Керато прошел в полуфинал турнира, где 12 ноября сразится с Heroic за выход в финал чемпионата.

Natus Vincere завершила выступление на турнире. Команда Александра s1mple Костылева заняла 5-8 место и заработала 45 тысяч долларов. Ранее из соревнования вылетели Fnatic, Cloud9 и Team Spirit.

Напомним, мейджор проходит с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На чемпионате выступают 24 команды, которые преодолели турниры серии RMR в трех регионах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1996871-furia-vybila-navi-iz-iem-rio-major-2022/