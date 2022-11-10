Определились все пары плей-офф IEM Rio Major 2022

На крупном киберспортивном турнире IEM Rio Major 2022 по CS:GO, проходящем в Бразилии, определились все участники стадии плей-офф, передает NUR.KZ со ссылкой на Cybersport.ru.
В 1/4 финала пробились восемь команд. Пары выглядят следующим образом:
C9 - MOUZ
VP - Fnatic
FURIA - NAVI
Heroic - Spirit
Матчи пройдут 10 и 11 ноября. Полуфиналы состоятся 12 ноября, а через день определится победитель.
Мейджор проходит с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На чемпионате выступают 24 команды, которые преодолели турниры серии RMR в трех регионах.
Любой матч станет еще интереснее, если заряжать на Parimatch. Врывайтесь в игру и получайте до 70 000 тенге в подарок к первому пополнению!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1996616-opredelilis-vse-pary-pley-off-iem-rio-major-2022/