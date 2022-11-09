NAVI пробилась в плей-офф IEM Rio Major 2022

Natus Vincere. Фото: Joe Brady/Getty Images

Киберспортивная команда Natus Vincere одержала победу в пятом туре и пробилась в плей-офф мирового турнира IEM Rio Major 2022 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на Cybersport.ru.

Natus Vincere оказалась сильнее BIG. Встреча завершилась со счетом 2:0 - 16:12 на Mirage и 16:11 на Dust2. Коллектив Александра s1mple Костылева заработал слот в плей-офф турнира.

BIG завершила выступление на чемпионате. Команда Павла dycha Дыхи заняла 9-11 место и заработала 20 тысяч долларов. Ранее из соревнования вылетела ENCE.

Мейджор проходит с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На чемпионате выступают 24 команды, которые преодолели турниры серии RMR в трех регионах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1996462-navi-probilas-v-pley-off-iem-rio-major-2022/