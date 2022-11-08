NAVI сразится с BIG за выход в плей-офф IEM Rio Major 2022

Natus Vincere. Фото: cover.gg

На киберспортивном турнире IEM Rio Major 2022 по CS:GO стали известны пары команд, которые сыграют в последний день Legends Stage, передает NUR.KZ со ссылкой на Cybersport.ru.

Так, Team Spirit сразится с Team Liquid, MOUZ сыграет против ENCE, а BIG встретится с Natus Vincere.

Стадия Legends проводится по швейцарской системе. В ней друг против друга играют команды с одинаковой статистикой. Сражения проходят в формате best-of-3. Сильнейшие коллективы из пар попадут в плей-офф, а проигравшие покинут чемпионат, заняв 9-11 место.

Мейджор проходит с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На чемпионате выступают 24 команды, которые преодолели турниры серии RMR в трех регионах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1996258-navi-srazitsya-s-big-za-vyhod-v-pley-off-iem-rio-major-2022/