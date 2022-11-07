Команда казахстанца Абая Хасенова вышла в плей-офф турнира IEM Rio Major 2022

Киберспортивная команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Киберспортивная команда Cloud9, за которую играет казахстанец Абай Хасенов, квалифицировалась в плей-офф турнира IEM Rio Major 2022 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на Cybersport.ru.

Случилось это после победы над Heroic в стадии Legends.

Матч закончился со счетом 2:0 - 16:9 на Vertigo и 16:9 на Inferno. Коллектив Владислава nafany Горшкова заработал слот в плей-офф мейджора.

Мейджор проходит с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На чемпионате выступают 24 команды, которые преодолели турниры серии RMR в трех регионах.

Любой матч станет еще интереснее, если заряжать на Parimatch. Врывайтесь в игру и получайте до 70 000 тенге в подарок к первому пополнению!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1996084-komanda-kazahstantsa-abaya-hasenova-vyshla-v-pley-off-turnira-iem-rio-major-2022/