Определился соперник команды казахстанца Абая Хасенова за выход в стадию Legends на IEM Rio Major 2022

Киберспортивная команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Определились все пары заключительного тура стадии Challengers на IEM Rio Major 2022 по CS:GO с участием Cloud9, в составе которой выступает казахстанец Абай Хасенов, передает NUR.KZ со ссылкой на Cybersport.ru.

Так, Cloud9 сыграет против GamerLegion, OG встретится с Team Vitality, а Fnatic сразится с 9z Team.

Стадия Challengers проходит по швейцарской системе. На турнире друг против друга играют команды с одинаковой статистикой. Для выхода в следующий этап команда должна набрать три победы, однако после трех поражений коллектив покинет соревнование.

На данный момент все коллективы имеют статистику 2:2 по матчам. Все три решающие встречи за выход в Legends Stage пройдут в формате best-of-3.

Напомним, мейджор проходит с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На чемпионате выступают 24 команды, которые преодолели турниры серии RMR в трех регионах.

Любой матч станет еще интереснее, если заряжать на Parimatch. Врывайтесь в игру и получайте до 70 000 тенге в подарок к первому пополнению!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1995618-opredelilsya-sopernik-komandy-kazahstantsa-abaya-hasenova-za-vyhod-v-stadiyu-legends-na-iem-rio-major-2022/