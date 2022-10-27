Николай Ридтц вернулся в команду Astralis

Николай device Ридтц. Фото: twitter.com/NIPCS

Профессиональный игрок в CS:GO Николай device Ридтц продолжит карьеру в составе датской команды Astralis, сообщает бывший клуб киберспортсмена Ninjas in Pyjamas.

Отметим, что Device представлял Ninjas in Pyjamas с весны 2021 года.

Ранее Николай Ридтц выступал за Astralis с 2016 по 2021 год. С этим клубом киберспортсмен стал четырехкратным победителем мейджоров, а также выиграл множество других турниров.

Затем Ридтц присоединился к Ninjas in Pyjamas, однако после полугода выступлений за шведский клуб ушел в инактив, чтобы решить проблемы с ментальным здоровьем. С декабря 2021-го датчанин не играл на профессиональной сцене.

Ранее Astralis исключила из основного состава игрока Кристиана k0nfig Винеке. Тот стал участником драки в ночном клубе и из-за полученной травмы был вынужден пропустить европейский турнир RMR перед стартом IEM Rio Major 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994605-nikolay-ridtts-vernulsya-v-komandu-astralis/