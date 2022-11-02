Команда казахстанца Абая Хасенова выбила Imperial Esports из IEM Rio Major 2022

Команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Киберспортивная команда Cloud9 в третьем туре этапа Challengers на IEM Rio Major 2022 по CS:GO одержала победу в матче против Imperial Esports, передает NUR.KZ со ссылкой на Cybersport.ru.

Матч завершился со счетом 2:0. Команда Габриэля FalleN Толедо покинула мейджор.

C9 продолжит участие в турнире в стадии Challengers. Следующий соперник коллектива Владислава nafany Горшкова станет известен позже. Отметим, что за Cloud9 играет казахстанец Абай Хасенов.

Ранее из чемпионата вылетела 00Nation, уступив IHC Esports.

Мейджор проходит с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На чемпионате выступают 24 команды, которые преодолели турниры серии RMR в трех регионах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1995418-komanda-kazahstantsa-abaya-hasenova-vybila-imperial-esports-iz-iem-rio-major-2022/