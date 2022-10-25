Команда Абая Хасенова вошла в пятерку лучших по CS:GO

Команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Киберспортивная организация Cloud9, в составе которой выступает казахстанец Абай HObbit Хасенов вошел в пятерку лучших команд мира по CS:GO по версии HLTV, передает NUR.KZ.

Обновленном списке коллектив казахстанца сместил с пятой строчки команду G2 Esports.

Лидирует в рейтинге Team Vitality. На втором месте находится FaZe Clan, а тройку лучших замыкает Team Liquid.

Бывший лидер списка Natus Vincere расположился на четвертой позиции.

Также Heroic прибавила три пункта и обошла Virtus.pro и FURIA Esports, оказавшись на седьмой строчке.

Напомним, что 31 октября в Рио-де-Жанейро (Бразилия) начнется IEM Rio Major 2022. На турнире выступят 24 команды, в том числе команда Абая Хасенова Cloud9. Общий призовой фонд - $1,25 млн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994206-komanda-abaya-hasenova-voshla-v-pyaterku-luchshih-po-csgo/