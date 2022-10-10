Cloud9 и Virtus.pro узнали первых соперников IEM Rio Major 2022

Команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Организаторы киберспортивного турнира IEM Rio Major 2022 по CS:GO обнародовали расписание первого раунда Challengers Stage, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Так, Cloud9 в стартовом матче встретится с Fnatic, а Virtus.pro сыграет против MOUZ.

OG получила в соперники по начальному раунду Grayhound Gaming, а BIG - FURIA Esports.

Также в этом круге состоятся матчи Team Vitality против Imperial Esports, Evil Geniuses - IHC Esports, Bad News Eagles - 00Nation и 9z Team - GamerLegion.

Мейджор состоится с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На чемпионате выступят 24 команды, которые преодолеют турниры серии RMR в трех регионах (некоторые коллективы начнут турнир с раунда Legends Stage).

Ранее стало известно, что все матчи соревнования пройдут при зрителях на двух аренах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1991971-cloud9-i-virtuspro-uznali-pervyh-sopernikov-iem-rio-major-2022/